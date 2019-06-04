Зачем в Китае культивируют «зомби-гриб»

Особый вид кордицепса, который в народе зовут «гриб-зомби », необычен тем, что размножается сам, заражая одно насекомое — гусеницу мотылька. Войдя в кишечник, гриб медленно убивает гусеницу, затем «мумифицирует» ее тело, пока не останется ничего, кроме длинного трубчатого гриба. Наконец, из головы гусеницы вырывается стебель, готовый заразить любых других гусениц поблизости.

Такой зомби-гриб обитает только на Тибетском плато на высоте выше трех тысяч метров или в Гималаях. Оказывается, добыча гриба буквально питает всю экономику региона.

«Люди могут заработать столько денег, собирая их, что им не нужно будет заниматься чем-либо еще в остальное время года», — рассказывают местные экологи.

Почему же люди охотятся на «зомби-гриб»? Дело в том, что кордицепс обладает целебными свойствами. Китайские ученые провели множество исследований, доказывающих, что гриб является эффективным средством лечения заболеваний, включая разные виды рака, эректильную дисфункцию, диабет, болезнь Паркинсона, деменцию и даже атипичную пневмонию, смертельно опасный вирус, унесший жизни 774 китайцев в 2003 году.

Кроме того, оказалось, что гриб может действовать практически как «допинг». Так, в 1993 году китайские бегуны на длинные дистанции побили несколько мировых рекордов подряд, соблюдая специальную «грибную диету». Спрос взлетел до небес.

Однако, с годами таких «зомби-грибов в горах становится все меньше: сказывается изменение климата и чрезмерно активный сбор урожая. Основной потребитель „зомби-гриба“ — китайские фармацевтические компании. В стране уже осознали возможные проблемы добычи гриба и решили культвировать его в своих лабораториях.

К 2014 году китайским ученым, наконец, удалось выращивать гриб в больших масштабах. Правда получилось это только у трех лабораторий во всем Китае, но все они держат свою технологию выращивания в строжайшем секрете. Охота за „зомби-грибом“ продолжается.