Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Steam выпустит онлайн игру со Сталиным 

Рамблер 10 часов назад
Фото: кадр из анонса онлайн-игры от Steam
Сервис видеоигр Steam анонсировал появление онлайн игры со Сталиным, в котором игроки смогут отомстить организатору "большого террора", унизив его с помощью различных, временами достаточно жестких, постельных упражнений. Игрокам предлагается несколько локаций — комната допроса, спальня, рабочий кабинет диктатора, секретная "красная" комната. Также создатели обещают несколько разных концовок в зависимости от выбранного пользователем сценария.
Steam — это один из ведущих онлайн-сервисом цифрового распространения компьютерных игр и программ, который также играет роль социальной сети для игроков.
В глазах западной общественности советский диктатор 1930-1940-х годов ничем не лучше немецкого диктатора того же времени, и оба считаются виноватыми в развязывании Второй мировой войны после подписания известного пакта Молотова-Риббентропа. Поэтому "мстить" Сталину есть за что.
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собака стала кормилицей для свиньи
Шедевры мирового искусства со скрытыми недостатками1
Как проклятие Спасской башни уничтожило Наполеона
Как выглядел Пушкин на самом деле83
9 удивительных домов, скрытых от посторонних глаз1
Видео
00:22
Воровки станцевали тверк и проснулись знаменитыми
Истории
10:02
Привычные вещи, которые оказались опасными
Вещи
02:39
«Домогательства провоцируют фильмы»
Места
00:38
Женщина заползла в прямой эфир и стала знаменитой
Люди
00:52
Камера сняла странности в психбольнице
Места Безумный мир
10:53
Люди, выжившие на необитаемом острове
Люди
04:45
Кого берут в космонавты в России
Люди
03:40
Самая страшная железнодорожная катастрофа в СССР
Истории
00:08
Как правильно применять футбол в обычной жизни
Безумный мир Люди
00:28
Человек-паук рассекал по крышам Иркутска
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение