Steam выпустит онлайн игру со Сталиным

Сервис видеоигр Steam анонсировал появление онлайн игры со Сталиным, в котором игроки смогут отомстить организатору "большого террора", унизив его с помощью различных, временами достаточно жестких, постельных упражнений. Игрокам предлагается несколько локаций — комната допроса, спальня, рабочий кабинет диктатора, секретная "красная" комната. Также создатели обещают несколько разных концовок в зависимости от выбранного пользователем сценария.

Steam — это один из ведущих онлайн-сервисом цифрового распространения компьютерных игр и программ, который также играет роль социальной сети для игроков.

В глазах западной общественности советский диктатор 1930-1940-х годов ничем не лучше немецкого диктатора того же времени, и оба считаются виноватыми в развязывании Второй мировой войны после подписания известного пакта Молотова-Риббентропа. Поэтому "мстить" Сталину есть за что.