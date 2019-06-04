В США посадили в тюрьму кошку

Кошка по кличке Мишка, принадлежащая жительнице города Белвью в США, была посажена в тюрьму за злостное бродяжничество и приговорена к смертной казни. Ее хозяйке пришлось нанять адвоката, чтобы спасти питомицу.

Ситуация вызвана местным законом, который городские власти приняли в 2014 году. Закон запретил домашним животным свободно передвигаться по населенной местности. Кошка, которая привыкла гулять где вздумается, постоянно попадалась на глаза местному борцу с животными-правонарушителями Джиму Миллеру, работающему в отделе по контролю за животными. Он несколько раз выписывал штрафы за несанкционированные прогулки хозяйке животнгого Анне Даниэли, а потом и вовсе подписал приказ о насильственном выселении кошки за пределы городка.

При этом мужчина в приказе указал, что если кошка вернется, то будет усыплена. Бедная Мишка была названа Миллером "очень агрессивным" животным.

Ее хозяйке пришлось оспорить решение Миллера в суде, и кошке разрешили остаться в городе.

Но Миллер о Мишке не забыл. И в 2017 году добился изъятия кошки и помещения ее в тюрьму для домашних животных. Анна Даниэли снова обратилась к адвокату и смогла вызволить питомицу.

В 2019 году Анна уже сама подала в суд на Миллера, потребовав избавить Мишку от статуса «агрессивного и неуправляемого животного». Тут и выяснилось, что Миллер — ее сосед, и жалобы на кошку "от соседей" написаны им самому себе. Анна думает, что Миллер также подговаривал других соседей негативно характеризовать кошку, обвиняя ту в драчливом характере.

Адвокат Мишки Джон Циммерман отметил, что преследование Миллером злополучной кошки уже привело с бессмысленному расходованию средств налогоплательщиков. Достаточно сказать, что округу пришлось провести 4 судебных заседания по делу кошки, каждый раз нанимая прокуроров. Тем временем судебный процесс продолжается.