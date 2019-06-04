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Собака стала кормилицей для свиньи 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
Эта удивительная история произошла в Германии, в баварском городке Имменштадт. У местного фермера 68-летнего Дитер Шеца (Dieter Schetz) родилась свинка, которой дали имя Роза, однако она была такой слабой, что никак не могла подобраться к маминому молоку, более сильные браться и сёстры отталкивали её, так что поросёнок мог просто умереть от голода.
Я пытался кормить её из бутылочки, но Роза отказывалась, а однажды я увидел, как она подобралась к нашей колли, которая в это время выкармливала своих щенков, и та приняла её и поделилась молоком
— рассказал фермер журналистам.
Так бордер-колли по кличке Молли стала кормилицей для шестинедельной свиньи. По словам фермера, ветеринары уверили его, что питание собачьим молоком никак не отразится не здоровье поросёнка, питательных веществ в нём хватает.
К слову, в Германии свинья считается символом счастья. В этой стране есть даже Музей свиней, включенный в Книгу рекордов Гиннеса. Уважительное отношение к этим животным отразилось даже в немецком языке, здесь есть такие фразы, как «saukalt» — «свински холодно», «sauheiß" — „свински жарко“ и „Schwein gehabt“ — „свински повезло“.
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