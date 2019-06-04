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Аллигатор приполз на пикник и съел всю колбасу 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
В американском городе Гейнсвилл, штат Флорида, аллигатор приполз на пикник и съел все угощения. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, Тейлор Форте (Taylor Forte) устроила на берегу озера Элис прощальный пикник для жениха, который уходил на военную службу. Неожиданно из водоема вылез аллигатор и направился к еде, которую они разложили на расстеленном на земле пледе.
Пара успела отбежать в сторону и с безопасного расстояния наблюдала, как рептилия поедает угощения. Аллигатор начал с куска сыра, затем проглотил колбасу салями, половину арбуза и почти полкило винограда. После этого он перешел на гуакамоле и употребил сначала содержимое большой миски, а потом и саму миску. Это, по словам Форте, было хуже всего.
Жених попытался прогнать аллигатора. Он расставил в стороны руки, чтобы казаться крупнее, и принялся издавать громкие звуки. В результате рептилия прекратила трапезу и уползла в озеро.
Во Флориде распространены миссисипские аллигаторы, в среднем вырастающие до 3,4 метра в длину при весе до 200 килограммов. В мае у них начинается брачный сезон, продолжающийся до июня. В этот период они активнее и чаще попадаются людям на глаза.
3 июня сообщалось, что в американском городе Клируотер, штат Флорида, трехметровый аллигатор забрался в жилой дом. Рептилия выбила стекло в окне кухни, расположенном на уровне земли, и проникла внутрь. Прежде чем его заметили, животное успело опрокинуть стол и стулья.
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