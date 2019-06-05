Питомец получил комнату мечты из туалетной бумаги

Хозяева кота по кличке Пусик из Белоруссии оборудовали для своего питомца «комнату мечты». Молодая пара обмотала комнату туалетной бумагой, что привело животное в неимоверный восторг. Реакция Пусика запечатлена в ролике, размещённом на YouTube.

На самом деле Пусик уже давно является звездой соцсетей. Кот «обзавёлся» собственным каналом на YouTube ещё в 2015 году. За четыре года количество подписчиков достигло отметки в 780 тысяч пользователей со всего мира.

По словам авторов видео, для того чтобы оборудовать «шуршащую» комнату, им понадобилось 100 рулонов туалетной бумаги. В результате предметом гигиены были обмотаны мебель, окна, стены, пол и даже отчасти потолок. И, похоже, инициатива хозяев пришлась коту по душе. Особенно животное поразило количество шуршащей туалетной бумаги на полу, по которому можно кататься.

Мнения пользователей относительно комнаты мечты разделились. Одни посчитали идею восхитительной, другие отметили, что подобное растрачивание бумаги наносит ущерб природе.