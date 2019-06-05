Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спасение в горах превратилось в адский аттракцион 

Рамблер 6 часов назад
74-летняя американка решила совершить поход в горы, но получила травму. Спасители города Феникс (штат Аризона, США) получили вызов и отправили в горы вертолёт, чтобы вывезти пострадавшую. Поскольку приземление было затруднительно, женщину разместили на носилках и начали поднимать в машину. Однако носилки вдруг начали вращаться вокруг своей оси, ускоряясь с каждой секундой. В надежде остановить носилки вертолёт приблизился к земле, но это не помогло. В итоге женщину всё-таки подняли в салон. Сообщается, что она стойко перенесла это «спасение», хотя и пережила ощущения не из приятных.
Безумный мир , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что на самом деле произошло с Тунгусским метеоритом
Люди рассказали самые жуткие истории из своей жизни
Неприличные географические названия в России5
За что маршал Конев расстрелял 40 своих бойцов59
Что стало с капиталами Довганя59
Видео
00:22
Воровки станцевали тверк и проснулись знаменитыми
Истории
10:02
Привычные вещи, которые оказались опасными
Вещи
02:39
«Домогательства провоцируют фильмы»
Места
03:39
Миллиардеров заметили за работой в фастфуде
Люди
01:08
Спасение в горах превратилось в адский аттракцион
Безумный мир
00:36
Юные красотки в мини показали, на что способны
Люди
03:00
На Алтае начали продавать местный воздух
Безумный мир
00:35
Тюлень едва не раздел дайвера
Безумный мир
00:38
Женщина заползла в прямой эфир и стала знаменитой
Люди
00:52
Камера сняла странности в психбольнице
Места Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение