Спасение в горах превратилось в адский аттракцион

74-летняя американка решила совершить поход в горы, но получила травму. Спасители города Феникс (штат Аризона, США) получили вызов и отправили в горы вертолёт, чтобы вывезти пострадавшую. Поскольку приземление было затруднительно, женщину разместили на носилках и начали поднимать в машину. Однако носилки вдруг начали вращаться вокруг своей оси, ускоряясь с каждой секундой. В надежде остановить носилки вертолёт приблизился к земле, но это не помогло. В итоге женщину всё-таки подняли в салон. Сообщается, что она стойко перенесла это «спасение», хотя и пережила ощущения не из приятных.