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Эксперты прогнозируют скорый конец человеческой цивилизации 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты из Австралии представили доклад, в котором сделали неутешительные выводы. По мнению экспертов, человеческая цивилизация скоро прекратит свое существование. Об этом пишет издание The Independent.
Ученые описали примерный сценарий. К 2030 году выбросы вредных веществ в атмосферу достигнут максимума, средняя температура воздуха продолжит расти. При потеплении на 3-4 градуса начнет таять вечная мерзлота, ледники, все это разрушительно скажется на экосистеме всей планеты. Усугубит ситуацию бездействие властей, в результате чего возникнут социальный и экономический кризисы, которые приведут человеческую цивилизацию к краху.
Безумный мир
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