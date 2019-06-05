Эксперты прогнозируют скорый конец человеческой цивилизации

Специалисты из Австралии представили доклад, в котором сделали неутешительные выводы. По мнению экспертов, человеческая цивилизация скоро прекратит свое существование. Об этом пишет издание The Independent.

Ученые описали примерный сценарий. К 2030 году выбросы вредных веществ в атмосферу достигнут максимума, средняя температура воздуха продолжит расти. При потеплении на 3-4 градуса начнет таять вечная мерзлота, ледники, все это разрушительно скажется на экосистеме всей планеты. Усугубит ситуацию бездействие властей, в результате чего возникнут социальный и экономический кризисы, которые приведут человеческую цивилизацию к краху.