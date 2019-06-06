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Робот упал в обморок на выставке 

Рамблер 4 часа назад
На выставке Amazon Re: MARS в Лас-Вегасе, посвящённой новейшим техническим разработкам, произошёл конфуз. Собака-робот, которую представлял ведущий, прошлась по площадке, демонстрируя умения. Производитель, компания Boston Dynamics, разработала робота для работы в сложных условиях, там, где не могут работать люди. Сделав несколько кругов, пёс-робот вдруг начал дёргаться, а потом упал на спину, подняв конечности. Это выглядело реалистично: казалось, что настоящая собака упала в обморок. Как выяснилось, произошёл компьютерный сбой, который и вызвал «обморок» робота.
Безумный мир , Вещи , Видео , Amazon
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