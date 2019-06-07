Мохнаторукий краб приполз из Азии в Подмосковье

Клязьминском водохранилище рыбак обнаружил краба. Это оказался мохнаторукий китайский краб, который водится в Азии. В нашей стране этот вид тоже живёт, но лишь в Чёрном море. Особи достигают 15-20 сантиметров в длину и живут в солёной воде. По словам специалистов, крабы могут мигрировать на огромные расстояния, причём как по воде, так и по суше. А вот есть китайских крабов нужно с осторожностью, они часто являются носителями заболеваний.