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Мохнаторукий краб приполз из Азии в Подмосковье 

Рамблер 7 июня 2019
Клязьминском водохранилище рыбак обнаружил краба. Это оказался мохнаторукий китайский краб, который водится в Азии. В нашей стране этот вид тоже живёт, но лишь в Чёрном море. Особи достигают 15-20 сантиметров в длину и живут в солёной воде. По словам специалистов, крабы могут мигрировать на огромные расстояния, причём как по воде, так и по суше. А вот есть китайских крабов нужно с осторожностью, они часто являются носителями заболеваний.
Безумный мир , Видео
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