Жители Румынии увидели апокалипсис

На северо-запад Румынии пролился дождь из камней. На видео, сделанном очевидцем, видно, как камни падают на крыши домов и автомобили. На самом деле это не камни, а огромные градины. Тёмный цвет, по мнению, учёных они приобрели из-за того, что грозовые облака оказались в зоне сильного атмосферного загрязнения. Люди рассказывают, что стихию бушевала четверть часа, в это время сотрясались даже стены домов, а десятки машин сильно пострадали.