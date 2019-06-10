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В Сети поделились самыми страшными секретами 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Пользователи Reddit обсудили важные секреты, которые им приходится хранить каждый день. За несколько часов обсуждение набрало 12,5 тысяч комментариев.
Выяснилось, что чаще всего люди скрывают от членов семьи изменения в своей жизни, чтобы не беспокоить близких. К примеру, один из комментаторов рассказал, что умолчал о своем увольнении.
«Я слишком смущен, чтобы сказать им, потому что я не хочу больше принимать от них финансовую помощь. Я опоздал с арендной платой и оказался на мели. В последний раз, когда я приходил в дом моей мамы, я украл пару рулонов туалетной бумаги»,
— поделился он.
Одна из пользовательниц призвала его сознаться во всем матери, которая сможет утешить и приютить автора в тяжелом случае.
Ряд юзеров откровенно заявили, что скрыли от родных свои проблемы со здоровьем.
«Получу биопсию в пятницу. У меня может быть рак, но я не говорю своим братьям и сестрам или маме, потому что у нее тоже рак, и эта новость разрушит ее жизнь. Мне 47 лет, и моя сестра, папа, дядя и тетя все умерли от рака»,
— поделился celrdweller. Многие утешили его и посоветовали смотреть на ситуацию оптимистично, так как врачи дают ему 75-процентную гарантию положительного исхода.
Десятки пользователей рассказали, что сохраняют видимость отношений с бывшими любовниками, потому что их союз очень нравился родителям и друзьям. Некоторым приходится скрывать новые увлечение и изображать любовь на семейных торжествах.
«Мне действительно очень нравится моя лучшая подруга. Она только что вышла из долгих и тяжелых изматывающих отношений. Сейчас не совсем подходящее время, чтобы сказать»,
— поделился секретом Captain_Cone. Множество комментаторов поддержали его и посоветовали быть рядом с любимой и помочь ей прийти в себя.
Некоторые комментаторы были всерьез озадачены тем, какие секреты хранят другие.
«Боже, что же я сейчас прочитал»,
— поразился один из них.
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