Самые жуткие наказания за измену в разных странах

Измены исторически вызывали осуждение общества, однако в некоторых странах словесным порицанием и сплетнями дело не заканчивается. По всему миру все еще действуют жуткие или просто странные правила, по которым принято наказывать тех, для кого верность в отношениях далеко не главное.

В Иране и ОАЭ уже более 20 лет действует закон, по которому женщину, которую обвинили в измене супругу, может казнить любой родственник мужа. По данным международных правозащитников, в стране с 1980 года приведено в исполнение около 150 смертных приговоров через забивание камнями. В 2009 году произошел последний документированный случай.

В Пакистан по решению шариатского суда женщину могут казнить за супружескую измену. В 2014 году по приговору муллы на юго-западе Пакистана казнили жену с любовником — толпа местных жителей забила камнями влюбленную пару.

В республике Папуа-Новая Гвинея неверной женщине отрезают палец и отдают на съедение любовнику. А самого любовника, по правилам, должен обезглавить муж.

В Афганистане действует вполне реальная полиция нравов. Во времена власти талибов были распространены публичные казни лиц, обвиненных в супружеской измене. Сейчас же неверных супругов ждет лишь публичная порка.

В некоторых странах обошлись более «легким» наказанием. В Турции обоих супругов сажают за измену в тюрьму на пять лет. А в Индонезии — на все пятнадцать! В Китае же неверных супругов сажают на срок до двух лет, но зато конфискуют половину имущества.

Есть и более гуманные методы порицания неверных. Так, например, в Швейцарии уличенный в измене супруг не может зарегистрировать брак в течении трех лет. Во Вьетнаме же с 2013 года за измену штрафуют на сумму от 1 млн до 3 млн вьетнамских донгов (около 45–145 долларов).