Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пользователи Сети раскрыли ужасающие секреты 

Рамблер 28 минут назад
Фото: depositphotos.com
Пользователи портала Reddit поделились самыми страшными секретами, которые они хранят. За несколько часов пост собрал 12,5 тысяч комментариев.
Один юзер спросил других о самых сокровенных секретах, и люди были готовы ими поделились. Большинство скрывают от своих родных и близких финансовые проблемы. Например, один комментатор написал о том, что его уволили, и теперь он на мели. Но он не рассказывает об этом своей маме, чтобы она не беспокоилась. При этом мужчина признался, что последний раз, когда был у нее в гостях, украл два рулона туалетной бумаги. Другие комментаторы призвали его не бояться и рассказать обо всем маме, которая приютит его и поможет.
Еще одним популярным секретом стало вранье о своем здоровье.
"Получу биопсию в пятницу. У меня может быть рак, но я не говорю своим братьям и сестрам или маме, потому что у нее тоже рак, и эта новость разрушит ее жизнь. Мне 47 лет, и моя сестра, папа, дядя и тетя все умерли от рака", — поделился своей печальной историей другой комментатор.
Другие поддержали его и посоветовали смотреть на ситуацию с оптимизмом.
Многие пользователи рассказали, что скрывают разрыв отношений с партнерами, так как они очень нравились их родителям. Некоторые просто скрывают свои чувства от других и изображают радость на семейных торжествах. Так, один мужчина признался, что давно влюблен в свою подругу, но недавно она пережила тяжелое расставание, поэтому он ждет, чтобы не травмировать ее.
Комментарии
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепой серфер покорил самую опасную волну в мире
Что стало с генералом Стрельцовым в реальной жизни20
Внук сделал 84-летнего деда звездой соцсетей4
Мужчины отвоевывают шест и каблуки30
Почему Брежнев протестовал против Олимпиады в СССР50
Видео
06:10
Изломанные судьбы детей кровавых тиранов
Люди
05:07
«Ферганские погромы»: кровавый реквием по СССР
Истории
01:55
Трагическая судьба Легасова, расследовавшего Чернобыль
Люди
02:30
Опасные захватчики атаковали поселок на Урале
Места
00:15
Химеры устроили опасную битву
Безумный мир
02:15
Бывший учитель превратился в звезду Инстаграма
Люди
00:35
Жители Румынии увидели апокалипсис
Безумный мир Места
00:52
Как живёт кот с искусственными лапами
Безумный мир
00:22
Воровки станцевали тверк и проснулись знаменитыми
Истории
10:02
Привычные вещи, которые оказались опасными
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение