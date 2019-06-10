Пользователи Сети раскрыли ужасающие секреты

Пользователи портала Reddit поделились самыми страшными секретами, которые они хранят. За несколько часов пост собрал 12,5 тысяч комментариев.

Один юзер спросил других о самых сокровенных секретах, и люди были готовы ими поделились. Большинство скрывают от своих родных и близких финансовые проблемы. Например, один комментатор написал о том, что его уволили, и теперь он на мели. Но он не рассказывает об этом своей маме, чтобы она не беспокоилась. При этом мужчина признался, что последний раз, когда был у нее в гостях, украл два рулона туалетной бумаги. Другие комментаторы призвали его не бояться и рассказать обо всем маме, которая приютит его и поможет.

Еще одним популярным секретом стало вранье о своем здоровье.

"Получу биопсию в пятницу. У меня может быть рак, но я не говорю своим братьям и сестрам или маме, потому что у нее тоже рак, и эта новость разрушит ее жизнь. Мне 47 лет, и моя сестра, папа, дядя и тетя все умерли от рака", — поделился своей печальной историей другой комментатор.

Другие поддержали его и посоветовали смотреть на ситуацию с оптимизмом.

Многие пользователи рассказали, что скрывают разрыв отношений с партнерами, так как они очень нравились их родителям. Некоторые просто скрывают свои чувства от других и изображают радость на семейных торжествах. Так, один мужчина признался, что давно влюблен в свою подругу, но недавно она пережила тяжелое расставание, поэтому он ждет, чтобы не травмировать ее.