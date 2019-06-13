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Женщину арестовали за вождение игрушечного грузовика 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
В американском штате Южная Каролина женщина под воздействием наркотиков выехала на шоссе на игрушечном грузовике. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
25-летняя Меган Даниэль Холман (Megan Danielle Holman) была задержана полицией после того, как неизвестный сообщил о странном поведении женщины: она ехала по дороге на детском автомобиле. Полицейские установили, что она находилась под воздействием наркотиков.
Арестованную обнаружили в 1,5 километра от дома. Холман обвинили в появлении в общественном месте в нетрезвом состоянии и поместили под стражу, однако затем освободили под залог.
Судя по странице американки в Facebook, она одна воспитывает сына и дочь. На одном из опубликованных Холман снимках дети играют в машинке, похожей на ту, в которой женщину заметили в день ареста.
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