В Китае родился поросенок-мутант с голосом ребенка

В Китае в одной из деревень провинции Юньнань на свет появился поросенок-мутант. Животное имеет морду слоненка, однако при этом плачет, как ребенок. Видеоролик с поросенком на своем сайте разместил британский таблоид The Daily Mail.

На записи можно увидеть, что новообразование на морде зверька напоминает слоновий хобот. Местные жители рассказали, что животное издает необычные звуки, похожий на плач ребенка. Мутант смог выжить, однако в каком состоянии он находится в настоящее время, не уточняется.

Два года назад на одной из ферм в китайской провинции Фуцзянь родился поросенок с двумя головами, двумя пятачками и восемью ногами. Животное прожило всего три дня, но очевидцы сразу после рождения необычного поросенка сняли видео и выложили в интернет. На кадрах фермер кормит его молоком, а также показывает дополнительный набор ног на спине.