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В Японии продали арбуз за 7 тысяч долларов 

Рамблер 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
В Японии состоялся аукцион, где продавали особый сорт арбузов. Он называется "Дэнсукэ" и имеет практически черный цвет кожуры.
Сообщается, что на аукционе установили новый рекорд. Один плод весом 11 кг был продан за 750 тыс. иен (около $7,2 тыс.). Предыдущий рекорд установили в 2008 году, когда арбуз продали за $6 тыс.
Покупателем оказался владелец сети японских супермаркетов. Он рассказал, что такая покупка станет знаком хороших продаж в этом году и заявил, что быть владельцем этого арбуза для него большая честь. У плода идеальная овальная форма, он был упакован в красную коробку с фирменной надписью сорта.
"Дэнсукэ" называют черным арбузом благодаря тому, что полоски на нем практически не видны. Внутри он ярко-красного цвета, и там практически нет косточек. Некоторые отмечают его ярковыраженный сладкий вкус.
В Японии регулярно проводят аукционы, где продают необычные фрукты и овощи. Все они считаются элитным сортом и стоят больше тысячи долларов.
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Безумный мир
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