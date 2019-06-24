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Медведь пробрался в дом и уснул в шкафу 

Lenta.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Missoula County Sheriff's Office
В американском штате Монтана медведь залез в дом и уснул. Сообщение об этом появилось в группе офиса шерифа округа Мизула Missoula County Sheriff's Office в Facebook.
Инцидент произошел в субботу, 22 июня. По словам полицейских, они обнаружили, что медведь, пробравшийся в дом, закрыл замок изнутри. Когда им удалось выбить дверь, они увидели зевающее животное, которое сидело на шкафу. Предположительно, хищник сломал несколько вещей в прачечной, а затем уснул.
Его поймали и выпустили в одном из местных лесов. Полицейские попросили других жителей закрыть свои двери на замки, чтобы избежать подобных инцидентов.
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