Медведь пробрался в дом и уснул в шкафу

В американском штате Монтана медведь залез в дом и уснул. Сообщение об этом появилось в группе офиса шерифа округа Мизула Missoula County Sheriff's Office в Facebook.

Инцидент произошел в субботу, 22 июня. По словам полицейских, они обнаружили, что медведь, пробравшийся в дом, закрыл замок изнутри. Когда им удалось выбить дверь, они увидели зевающее животное, которое сидело на шкафу. Предположительно, хищник сломал несколько вещей в прачечной, а затем уснул.

Его поймали и выпустили в одном из местных лесов. Полицейские попросили других жителей закрыть свои двери на замки, чтобы избежать подобных инцидентов.