Поддельный лев устроил переполох в зоопарке

В токийском зоопарке прошли учения. Сотрудники отрабатывали действия на случай побега из клетки льва. Посетители, ставшие свидетелями учений, получили дозу позитива, поскольку беглеца изображал аниматор в плюшевом костюме. Он вальяжно разгуливал по дорожкам и «напал» на одного служащего. В итоге сотрудник зоопарка «выстрелил» в льва снотворным, после чего тот картинно упал на землю. За процессом наблюдали и настоящие львицы, но по их реакции сложно понять, что они подумали.