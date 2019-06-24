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Поддельный лев устроил переполох в зоопарке 

Рамблер 3 часа назад
В токийском зоопарке прошли учения. Сотрудники отрабатывали действия на случай побега из клетки льва. Посетители, ставшие свидетелями учений, получили дозу позитива, поскольку беглеца изображал аниматор в плюшевом костюме. Он вальяжно разгуливал по дорожкам и «напал» на одного служащего. В итоге сотрудник зоопарка «выстрелил» в льва снотворным, после чего тот картинно упал на землю. За процессом наблюдали и настоящие львицы, но по их реакции сложно понять, что они подумали.
Безумный мир , Видео
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