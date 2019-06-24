Мускулистая ворона-качок напугала соцсети

В интернете стало вирусным видео с необычной вороной, которая сидит, как будто опираясь на одни крылья и выглядит при этом очень мускулистой и страшно угрожающей. Пернатое чудовище напугало тысячи пользователей и хотя в комментарии пришла орнитолог и всё объяснила, опасения у людей остались.

Короткий ролик с вороной-качком стал популярным сначала в Twitter, а потом и на Reddit, где собрал в общей сложности больше 100 тысяч лайков, 3 миллиона просмотров и сотни комментариев от шокированых юзеров.

Это что, ворона-Халк?!

На какой планете я сегодня проснулся? На планете ворон-обезьян?

Осторожнее, она может сожрать вашу собаку!

Где её ноги, она что стоит в планке?

Мне кажется, это робот, мамочки!

Терапевт: вам не нужно бояться ворону-гориллы, горилла-ворона не настоящая. Я: смотрю в окно

Здравомыслящие пользователи попытались объяснить происходящее на видео:

Это было записано в Японии, и:

1. Да, это ворона, и они выглядят уморительно большими в стране мелких вещей и тесных пространств;

2. Японское лето ОЧЕНЬ жаркое и влажное. Эта штука расправляет и проветривает крылья.

Шутники посоревновались в остроумии:

Ворона просто ждёт достойного соперника для партии в армрестлинг.

ВОРОНА-ГОРИЛЛА: *тушит сигарету о собственное запястье* сегодня вечером — ты.

Этот парень не пропустил день крыльев!

А потом в комментарии пришла орнитолог Кайли Свифт (Kaeli Swift) и попробовала объяснить странное поведение вороны с научной точки зрения.

Во-первых, это крупная ворона, поэтому её голова выглядит немного не пропорциональной к телу.

Во-вторых, эта птица не потеряла ноги и не опирается только на крылья, потому что это просто физически невозможно. И хоть это не имеет отношения к ответу, но хочу заметить, что ворона без ног не смогла бы летать. Безногий ворон — мёртвый ворон.

На самом деле эта ворона загорает. Когда птицы садятся, они опускают крылья и взводят хвосты. Под прямым углом, поэтому создаётся впечатление, что ноги отсутствуют.

При этом обычно их рот открыт, а тело прижимается ближе к земле, но, возможно, видеооператор поймал птицу как раз в момент перехода.

В любом случае, загорать вот так — это обычное поведение среди птиц. Они часто делают это, когда жарко. А ещё так они ухаживают за перьями. Солнечное воздействие может уменьшить количество пероральных бактерий и клещей.

Свою теорию девушка-учёная подкрепила рисунками.

Ридус

Пользователей немного успокоили объяснения орнитолога, однако некоторые опасения всё же остались.

Я всё ещё в замешательстве, но я ценю ваши усилия. А я всё равно не хочу находиться рядом с этой страшной птицей. Я уверен, что ворона-горилла ждёт удобного случая, чтоб напасть на меня!

Ранее «Ридус» публиковал фотодоказательства того, что врановые — самые хитрые и наглые птицы на Земле.