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Соцсети озадачила «ворона‐горилла» 

360tv.ru + ещё 1 10 часов назад
Японский пользователь Twitter опубликовал видео, на котором ворона стоит в необычной позе, растопырив крылья так, что они похожи на мускулистые лапы. Она как будто опирается на четыре конечности, что позабавило его подписчиков.
Пользователи начали подшучивать над птицей и делать предположения, почему она приняла такую позу. В соцсети видео появилось 20 июня, через пару дней феномен вовсю изучали пользователи Reddit и «Пикабу».
Twitter
Сначала комментаторы пытались объяснить, почему ворона стоит в такой позе. Они предположили, что у нее нет лап. Они пытались изменить ракурс то так, то эдак, но не смогли разгадать эту тайну и попросту начали делать мемы.
Разрешила проблему орнитолог Кейли Свифт. Она заявила, что птица расправила крылья, чтобы подставить под солнечные лучи как можно большую площадь.
Солнечные ванны помогают не только согреться, в жару птицы таким образом борются с бактериями и клещами. Ворона расправила крылья, откинулась на хвост и поджала лапы.
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