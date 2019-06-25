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Кот выжил после часовой стирки в машинке 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Stefani Carroll-Kirchoff
В американском городе Мэйплвуд, штат Миннесота, кот пережил часовую стирку в стиральной машине. Об этом сообщает Fox News.
В среду, 19 июня, Стефани Кэрролл-Кирхофф (Stefani Carroll-Kirchoff) решила постирать вещи. Она запустила стиральную машину, не заметив, что в барабан запрыгнул ее годовалый кот по кличке Феликс. «Должно быть, я на несколько минут отвернулась, когда складывала вещи. Я не видела, как он туда залез», — утверждает владелица.
Спустя час женщина открыла дверцу машины и обнаружила внутри Феликса. По словам ее дочери Аши Кэрролл Маккалоу (Asha Carroll McCullough), мать истерично заплакала и позвала ее на помощь. Буквально через пару минут Кэрролл-Кирхофф с отцом ринулись в ветеринарную клинику. Там состояние питомца оценили как критическое.
Ветеринары подчеркнули, что Феликс чудом остался в живых. Для восстановления его поместили в кислородную камеру. По подсчетам врачей, процесс выздоровления займет несколько недель. Благодаря процедурам кот уже начал есть.
Кэрролл Маккалоу отметила, что кислородная камера обходится им около тысячи долларов в сутки (почти 63 тысячи рублей). Чтобы покрыть все расходы, семья запустила сбор средств на краудфандинговой платформе GoFundMe.
В апреле сообщалось о шестимесячном котенке Поппи, который выжил после получасового цикла стирки в стиральной машине. У животного диагностировали травму головы и ушиб глаза. Температура Поппи была ниже нормы, а в легких находилась вода. Через три недели после происшествия состояние Поппи вернулось в норму.
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Безумный мир
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