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Чудища, жившие на Земле до динозавров 

Рамблер 7 часов назад
Возраст наше планеты — примерно 4,5 миллиарда лет. За это время на Земле жили самые разные обитатели, и чаще всего вспоминают о динозаврах. Между тем, и до гигантских рептилий на планете разгуливали настоящие чудища. 530 миллионов лет назад, когда жизнь на суше лишь зарождалась, в океанских глубинах уже плавали монстры. Аномалокарис из рода ископаемых вырастал до метра-двух и имел невероятно острое зрение. Этот трилобит был чуть ли не единственным хищником такого размера и правил под водой 15 миллионов лет.
Безумный мир , Видео
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