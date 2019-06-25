Чудища, жившие на Земле до динозавров

Возраст наше планеты — примерно 4,5 миллиарда лет. За это время на Земле жили самые разные обитатели, и чаще всего вспоминают о динозаврах. Между тем, и до гигантских рептилий на планете разгуливали настоящие чудища. 530 миллионов лет назад, когда жизнь на суше лишь зарождалась, в океанских глубинах уже плавали монстры. Аномалокарис из рода ископаемых вырастал до метра-двух и имел невероятно острое зрение. Этот трилобит был чуть ли не единственным хищником такого размера и правил под водой 15 миллионов лет.