Странности, найденные в лесах

В местечке Завидовичи в Боснии некоторое время назад обнаружили семь больших каменных шаров. Первый из найденных шаров весит примерно 30 тонн и имеет почти идеальную сферическую форму. Создать такую фигуру природа не могла, поэтому возникло предположение, что шары изготовили наши предки. Правда, для этого им понадобились бы сложные инструменты и технологии, которых у них не было. Тайна боснийских шаров до сих пор не разгадана, но это не единственная находка, которую сделали в лесах мира.