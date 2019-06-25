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Странности, найденные в лесах 

Рамблер 8 часов назад
В местечке Завидовичи в Боснии некоторое время назад обнаружили семь больших каменных шаров. Первый из найденных шаров весит примерно 30 тонн и имеет почти идеальную сферическую форму. Создать такую фигуру природа не могла, поэтому возникло предположение, что шары изготовили наши предки. Правда, для этого им понадобились бы сложные инструменты и технологии, которых у них не было. Тайна боснийских шаров до сих пор не разгадана, но это не единственная находка, которую сделали в лесах мира.
Безумный мир , Видео , Места
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