Японцы создадут экологичное топливо из помета кролика

Японцы создадут топливо, созданное из ферментов кроличьего помета. Об этом сообщила авиакомпания All Nippon Airways (ANA).

Для производства такого горючего будут использовать переработанные отходы металлургического производства, которые превратят в этанол с помощью кроличьего помета. А его уже можно будет преобразовать в авиатопливо.

Так, новое ресурсосберегающее топливо будет наполовину органическим.

«Использование этого современного топлива позволит нам сократить выбросы CO2 и достичь целей в области устойчивого развития, которые мы поставили перед авиакомпанией », — сообщил вице-президент All Nippon Airways Акихико Миура.

Новое сырье протестируют осенью и выпустят на рынок к 2021 году.