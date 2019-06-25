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Японцы создадут экологичное топливо из помета кролика 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Японцы создадут топливо, созданное из ферментов кроличьего помета. Об этом сообщила авиакомпания All Nippon Airways (ANA).
Для производства такого горючего будут использовать переработанные отходы металлургического производства, которые превратят в этанол с помощью кроличьего помета. А его уже можно будет преобразовать в авиатопливо.
Так, новое ресурсосберегающее топливо будет наполовину органическим.
«Использование этого современного топлива позволит нам сократить выбросы CO2 и достичь целей в области устойчивого развития, которые мы поставили перед авиакомпанией », — сообщил вице-президент All Nippon Airways Акихико Миура.
Новое сырье протестируют осенью и выпустят на рынок к 2021 году.
Безумный мир
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