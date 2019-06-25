Супермодель наказали за фото ног

Супермодель наказали за фото ноги на фоне флага ОАЭ

Модные бренды наказали американскую супермодель Беллу Хадид за фото в Instagram. Так, французский бренд Dior избавился от баннеров с Хадид в крупнейшем ТЦ в мире Dubai Mall в Дубае. То же самое сделал и итальянский люксовый бренд Bvlgari.

Дело в том, что на днях девушка опубликовала в своих соцсетях фото с выставленной в воздух ногой на фоне самолетов.

Подписчики сразу же заметили, что девушка занесла ногу на фоне авиалайнеров, на хвостах которых красовались флаги ОАЭ и Саудовской Аравии. Фото было воспринято как «рассизм и неуважение» к жителям этих стран.

Хадид поспешила удалить публикацию и принесла извинения в своих соцсетях на английском и арабском языках, объяснив, что не хотела никого обидеть своим снимком.

Однако, после многочисленных жалоб покупателей брендам все же пришлось наказать модель, приняв соответствующие меры.