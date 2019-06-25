Супермодель наказали за фото ног

Модные бренды наказали американскую супермодель Беллу Хадид за фото в Instagram. Так, французский бренд Dior избавился от баннеров с Хадид в крупнейшем ТЦ в мире Dubai Mall в Дубае. То же самое сделал и итальянский люксовый бренд Bvlgari.
Дело в том, что на днях девушка опубликовала в своих соцсетях фото с выставленной в воздух ногой на фоне самолетов.
Подписчики сразу же заметили, что девушка занесла ногу на фоне авиалайнеров, на хвостах которых красовались флаги ОАЭ и Саудовской Аравии. Фото было воспринято как «рассизм и неуважение» к жителям этих стран.
Хадид поспешила удалить публикацию и принесла извинения в своих соцсетях на английском и арабском языках, объяснив, что не хотела никого обидеть своим снимком.
Однако, после многочисленных жалоб покупателей брендам все же пришлось наказать модель, приняв соответствующие меры.
«Мы заверяем вас, что уважаем наши национальные и региональные культурные ценности. Мы донесли вопрос до сведения ретейлеров, чтобы они приняли соответствующие меры», — пишет Dubai Mall в своемTwitter.