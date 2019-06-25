«Умершая» на 27 минут женщина рассказала о том свете

Жительница американского города Финикс, штат Аризона, пережила клиническую смерть и рассказала о своих ощущениях. Ее историей поделилось издание The Mirror.

В феврале 2018 года у Тины Хайнс (Tina Hines) случился сердечный приступ. Ее муж Брайан сделал ей сердечно-легочную реанимацию, но вскоре сердце женщины вновь остановилось. Он вызвал скорую помощь, прибывшие на место парамедики запускали сердце Тины еще несколько раз по пути в больницу. По словам врачей, в течение 27 минут американка была «фактически мертва».

В больнице врачи использовали дефибриллятор, и женщина, подключенная к капельницам и аппарату искусственной вентиляции легких, очнулась. Она попросила у докторов ручку и блокнот и написала: «Это правда». Тину спросили, что она имеет в виду, и она показала на небо.

Когда американка смогла говорить, она описала загробную жизнь так: «Все было так по-настоящему, цвета были очень яркими». Женщина утверждает, что видела фигуру, похожую на Иисуса , перед черными воротами, из которых лился желтый свет.

Историю Тины Хайнс рассказала ее племянница Мэди Джонсон (Madie Johnson). Ее так впечатлил рассказ тети, что она сделала татуировку на запястье с этой надписью.