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Пользователи соцсетей «нашли» кота Шрёдингера 

Petstory 1 час назад
Фото: Petstory
Пользователи форума Reddit по достоинству оценили пост с фото, на котором кот смотрит в два зеркала одновременно. Многие сошлись во мнении, что наконец-то найден тот самый кот Шрёдингера.
Снимок, взбудораживший сеть, был выложен в общий доступ 21 мая. На нём виден кот и два стоящих перед ним зеркала. Примечательно, что пристальный взгляд животного отражается сразу в обоих зеркалах. Публикация быстро обрела популярность. Сотни пользователей попытались объяснить возникновение феномена.
reddit.com
«Я думаю, что кот смотрит в настенное зеркало, а угол нижнего зеркала порождает эту иллюзию», — предположил один из комментаторов.
Другой пользователь списал оригинальное изображение на оптический обман и особенное строение кошачьих глаз.
В отличие от людей, чьи зрачки находятся в передней части глаза, кошачьи радужки делят пополам глазное яблоко, а веки находятся дальше, закрывая большую куполообразную линзу. Таким образом, под низкими углами радужная оболочка перекрывается нижним веком, а под высокими углами перекрывается верхним», — заявил специалист.
Впрочем, большинство комментаторов сошлось во мнении, что кот на фото — участник известного эксперимента одного из основателей квантовой физики.
«Хэй! Мы наконец-то нашли кота Шрёдингера!» — восторженно заявил один из пользователей.
«Или это Шрёдингер ищет своего кота», — вторит ему другой.
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