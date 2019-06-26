Пользователи соцсетей «нашли» кота Шрёдингера

Пользователи форума Reddit по достоинству оценили пост с фото, на котором кот смотрит в два зеркала одновременно. Многие сошлись во мнении, что наконец-то найден тот самый кот Шрёдингера.

Снимок, взбудораживший сеть, был выложен в общий доступ 21 мая. На нём виден кот и два стоящих перед ним зеркала. Примечательно, что пристальный взгляд животного отражается сразу в обоих зеркалах. Публикация быстро обрела популярность. Сотни пользователей попытались объяснить возникновение феномена.

reddit.com

«Я думаю, что кот смотрит в настенное зеркало, а угол нижнего зеркала порождает эту иллюзию», — предположил один из комментаторов.

Другой пользователь списал оригинальное изображение на оптический обман и особенное строение кошачьих глаз.

В отличие от людей, чьи зрачки находятся в передней части глаза, кошачьи радужки делят пополам глазное яблоко, а веки находятся дальше, закрывая большую куполообразную линзу. Таким образом, под низкими углами радужная оболочка перекрывается нижним веком, а под высокими углами перекрывается верхним», — заявил специалист.

Впрочем, большинство комментаторов сошлось во мнении, что кот на фото — участник известного эксперимента одного из основателей квантовой физики.

«Хэй! Мы наконец-то нашли кота Шрёдингера!» — восторженно заявил один из пользователей.

«Или это Шрёдингер ищет своего кота», — вторит ему другой.