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Как эффективно отбиться от белого медведя 

Рамблер 4 часа назад
Кадры из зоопарка, снятые камерой видеонаблюдения, удивили Интернет. Уборщица убиралась в вольере, но туда внезапно заглянул белый медведь. Женщина испугалась, но решила защищаться: она выставила перед собой веник и совок и застыла. Медведь понюхал орудия защиты и, не заинтересовавшимся ими, пошёл в сторону. Уборщица в это время аккуратно продвинулась к выходу и покинула помещение. Автор, выложивший ролик, уверяет, что инцидент произошёл в Московском зоопарке, но администрация это не подтверждает.
Безумный мир , Видео , Люди
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