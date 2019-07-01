Как эффективно отбиться от белого медведя

Кадры из зоопарка, снятые камерой видеонаблюдения, удивили Интернет. Уборщица убиралась в вольере, но туда внезапно заглянул белый медведь. Женщина испугалась, но решила защищаться: она выставила перед собой веник и совок и застыла. Медведь понюхал орудия защиты и, не заинтересовавшимся ими, пошёл в сторону. Уборщица в это время аккуратно продвинулась к выходу и покинула помещение. Автор, выложивший ролик, уверяет, что инцидент произошёл в Московском зоопарке, но администрация это не подтверждает.