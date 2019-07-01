Южнокорейские военные зафиксировали НЛО

Шлейф неустановленного летающего объекта на экранах своих радаров зафиксировали военные Южной Кореи. Объект пролетел в закрытой для полетов зоне около военно-демаркационной линии.

«Сегодня после полудня близ военно-демаркационной линии на центральном участке радарами был зафиксирован шлейф неопределенного летящего объекта, пытаемся установить его принадлежность», — сообщили в объединенном комитете начальников штабов южнокорейских вооруженных сил. Слова военных привел сайт агентства «Ренхап».

Объект зафиксирован на высоте 4,5 километра. НЛО перелетело через военно-демаркационную линию и пропало с радаров. До сих пор было не понятно, радары отобразили беспилотник, самолет, аэростат или просто стаю птиц.

По уточненной информации, неопознанным летающим объектом оказалась стая диких гусей. Они пролетели через бесполетную зону, сбившись в стаю числом приблизительно в 20 птиц.