Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Плесень с Земли может захватить другие планеты 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Земная плесень оказалась более жизнеспособной, чем считали ученые. Она может попасть на другие планеты Солнечной системы на летательных аппаратах и размножаться там. Об этом сообщает издание Science.
Ученые из Немецкого аэрокосмического центра в Кельне выяснили, что споры плесени, которые были на космической станции, перенесли дозы радиации в 200 раз превышающие те, что смертельны для человека. Выносливость затрудняет борьбу с этим опасным для здоровья космонавтов грибком.
Во время нового исследования специалисты "обработали" черную плесень Aspergillus niger рентгеновскими лучами и тяжелыми ионами. Отмечается, что такой плесени много на МКС. Интенсивность излучения при обработке была выше, чем на поверхности Марса (0,2 грей в год). Выяснилось, что споры плесени могут выдерживать дозы от 500 до 1000 грей. В свою очередь у людей при 0,5 грей начинается лучевая болезнь, а при 5 наступает смерть.
Также плесень пережила высокоэнергетическое ультрафиолетовое излучение, которым исследователи планировали стерилизовать поверхности космических аппаратов. Более ранние эксперименты показали, что в вакууме сопротивляемость плесени возрастает.
Комментарии1
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые прогнозируют крупнейшую катастрофу2
Сколько денег давали японцы Горбачеву за Курилы
«Леди Смерть»: снайперши, которых боялись немцы2
Какой гражданский самолет был самым «смертоносным»33
Как сложилась судьба младших Ельциных138
Видео
02:51
Стюардессу и пилота Ан-24 просят наградить
Люди
01:01
Как сложилась судьба младших Ельциных
Люди
00:48
Какой гражданский самолет был самым «смертоносным»
Истории
03:09
Зачем Сталин в 1930 году «спаивал» советский народ
Истории
03:25
Кто хотел оставить «Рабочего и колхозницу» в Париже
Истории Люди
04:13
История влюбленных, погибших на «Титанике»
Люди
00:15
Гневливый динозавр накинулся на инспектора ГИБДД
Безумный мир Люди
00:24
Красноярским выпускникам дали торт с надгробиями
Безумный мир
00:32
Птицы разнесли двигатель бомбардировщика
Безумный мир Люди
01:10
Как эффективно отбиться от белого медведя
Безумный мир Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение