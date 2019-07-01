Плесень с Земли может захватить другие планеты

Земная плесень оказалась более жизнеспособной, чем считали ученые. Она может попасть на другие планеты Солнечной системы на летательных аппаратах и размножаться там. Об этом сообщает издание Science.

Ученые из Немецкого аэрокосмического центра в Кельне выяснили, что споры плесени, которые были на космической станции, перенесли дозы радиации в 200 раз превышающие те, что смертельны для человека. Выносливость затрудняет борьбу с этим опасным для здоровья космонавтов грибком.

Во время нового исследования специалисты "обработали" черную плесень Aspergillus niger рентгеновскими лучами и тяжелыми ионами. Отмечается, что такой плесени много на МКС. Интенсивность излучения при обработке была выше, чем на поверхности Марса (0,2 грей в год). Выяснилось, что споры плесени могут выдерживать дозы от 500 до 1000 грей. В свою очередь у людей при 0,5 грей начинается лучевая болезнь, а при 5 наступает смерть.

Также плесень пережила высокоэнергетическое ультрафиолетовое излучение, которым исследователи планировали стерилизовать поверхности космических аппаратов. Более ранние эксперименты показали, что в вакууме сопротивляемость плесени возрастает.