Сегодня на помощь археологам и историкам приходят учёные из других областей. Так, в Курчатовском институте с помощью позитронно-эмиссионного сканирования и компьютерной томографии исследовали мумию из Пушкинского музея. Особенность исследования в том, что целостность покрова не нарушается, но специалисты видят всё, что находится под загипсованными бинтами, которыми покрыта мумия. Какой секрет хранит мумия? И как ещё уникальные аппараты помогают раскрывать загадки истории?
Что увидели в египетской мумии ученые
Читайте также