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Что увидели в египетской мумии ученые 

Рамблер 2 июля 2019
Сегодня на помощь археологам и историкам приходят учёные из других областей. Так, в Курчатовском институте с помощью позитронно-эмиссионного сканирования и компьютерной томографии исследовали мумию из Пушкинского музея. Особенность исследования в том, что целостность покрова не нарушается, но специалисты видят всё, что находится под загипсованными бинтами, которыми покрыта мумия. Какой секрет хранит мумия? И как ещё уникальные аппараты помогают раскрывать загадки истории?
Безумный мир , Видео , Курчатовский институт
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