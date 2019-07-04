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Найден котенок с аномальным количеством пальцев 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
Жители американского штата Техас приютили бездомного котенка с необычным строением лап. Как сообщает местный телеканал KWTX-TV, у животного 24 пальца.
Хизер Леман (Heather Lehman) рассказала, как ее муж нашел возле работы беспризорного котенка и прислал фотографию. «Взгляни на лапы этого парня», — написал супруг в сообщении. Женщина тут же ответила: «У него же полидактилия! Я всегда мечтала о коте с подобным отклонением».
Супружеская пара отметила, что уникальное животное по кличке Титус Пулло (Titus Pullo) стало четвертым питомцем в их семье. «Ему так повезло попасть в наш дом, а нам повезло с ним. Нам так нравится проводить с ним время», — призналась Леман.
Полидактилия — анатомическое отклонение, характеризующееся большим, чем в норме, количеством пальцев. Как правило, коты имеют 18 пальцев: по пять на передних лапах и по четыре на задних.
В середине июня сообщалось о коте по кличке Маршалл с необычными лапами. Лишние пальцы на его передних лапах настолько большие, что напоминают еще одну лапу. Его хозяйка Оливия Дэй (Olivia Daye) рассказала, что животное может выпускать из них когти так же, как и из остальных пальцев.
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