Российские селяне пожаловались на загадочное существо

Жители поселка под Смоленском жалуются, что неизвестное животное, которое они называют чупакаброй, высасывает кровь из их домашних питомцев, оставляя нетронутым мясо. Об этом пишет газета «Рабочий путь».

Полторы тысячи человек из села Богородское уверены, что чупакабра способна перепрыгивать через двухметровые заборы, скакать по крышам и убивать животных. По их словам, она истерзала с апреля уже около 400 кур и семь коз, а также кошек и кроликов.

Жители рассказали корреспондентке «Рабочего поселка» Ольге Градовой, что животных порой убивали по 40 штук за ночь. Сильнее всего жители испугались, когда за раз погибли семь коз. У птиц была обнаружена единственная рана — небольшая дырочка на спине, а у зверей были сломаны позвоночники и найдены по два отверстия на шее. За ночь, пока корреспондентка находилась в поселке, убийств не произошло, но в одном из сараев были оторваны доски вместе с гвоздями, а на двери остались следы зубов.

5 июля житель украинского села Ивановка Полтавской области заявил, что убил одну чупакабру. Существо напало на его домашних животных, из-за чего он случайно зашиб его палкой. Они с соседкой решили, что это чупакабра. Результаты анализов ветеринарной клиники неизвестны.

Чупакабра (исп. chupacabras от chupar — «сосать», и cabra — «коза», «козий вампир») — персонаж городской легенды, берущей начало в 1950-х годах, когда в Пуэрто-Рико обнаружили нескольких мертвых коз, у которых якобы была высосана кровь. Исследователи считают это существо вымышленным и отрицают его существование.