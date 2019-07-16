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Невиданные гиганты, найденные на картах Google Maps 

Рамблер 4 часа назад
Сервис Google Maps помогает путешественникам, а любители загадок обожают выискивать на фотографиях странности и придумывать объяснения. На картах были обнаружены и кое-какие любопытные изображения, которым пока не нашлось объяснений. Например, на снимках время от времени показываются гигантские существа, и никто не может понять, что это. Так, на кадре из Антарктики некоторые пользователи увидели загадочное животное, которого окрестили «антарктическим монстром». О других странных гигантах, найденных на картах Google Maps, рассказывает видео.
Безумный мир , Видео , Google
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