Сервис Google Maps помогает путешественникам, а любители загадок обожают выискивать на фотографиях странности и придумывать объяснения. На картах были обнаружены и кое-какие любопытные изображения, которым пока не нашлось объяснений. Например, на снимках время от времени показываются гигантские существа, и никто не может понять, что это. Так, на кадре из Антарктики некоторые пользователи увидели загадочное животное, которого окрестили «антарктическим монстром». О других странных гигантах, найденных на картах Google Maps, рассказывает видео.
Невиданные гиганты, найденные на картах Google Maps
Безумный мир , Видео , Google
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