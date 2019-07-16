Самые сумасшедшие медицинские процедуры в истории

История медицины наполнена дикими историями о странных способах лечения, которые вращаются вокруг боли и смерти. Несмотря на добрую волю и честные попытки многих врачей и ученых на протяжении многих лет найти наиболее гуманный способ избавления от болезней, результаты оказались чрезвычайно болезненными и вредными, в некоторых случаях даже хуже, чем первоначальная проблема со здоровьем. Корреспонденты ИА «Экспресс-Новости» представляют вашему вниманию пять самых сумасшедших медицинских процедур в истории.

Клизма

Клизмы используются теми, кто страдает хроническим запором. Только вот в клизме, которую использовали до XX века, были такие ингредиенты, как теплая вода, смешанная с солью, пищевая сода, мыло, кофе, отруби ромашки или даже мед. Такой состав был одним из самых популярных. Есть мнение, что французский Людовик XIV любил клизмы и сделал их более двух тысяч за всю свою жизнь.

Крокодиловый навоз как контрацепция

Еще одно шокирующее медицинское «продвижение» пришло из древнего Египта. Найти высушенный крокодиловый навоз было очень сложно. Его приобретали для женщин, чтобы вставить его внутрь их, полагая, что он размягчится, когда достигнет нормальной температуры тела, и станет непроницаемым барьером. Естественно, вместо успешного контроля над рождаемостью у них появились лишь серьезные инфекции в чувствительной области, которые часто приводили к смерти или другим болезням.

Кровопускание

Древние врачи некоторых стран считали, что взятие крови прямо из вен — отличный способ мгновенно избавиться от заболеваний. Это было настоятельно рекомендовано, особенно для лечения расстройств желудка и прыщей, но единственная реальная польза была обнаружена через сотни лет. Тогда выяснилось, что кровопускание избавляет от гипертонии некоторых пациентов.

Пропавший хлеб — эффективное болеутоляющее

В древнем Китае и Греции его накладывали на раны, чтобы не допустить заражения. В Египте также были применены корки заплесневелого пшеничного хлеба при гнойничковых инфекциях кожи головы, и «целебное средство» было распределено за его лечебные свойства. Считалось, что эта тактика чтит духов и богов, ответственных за болезни и страдания, которые добросовестно должны были оставить пациента в покое.

Сироп Улитки против ангины и для лечения ушей

Одно из лучших лекарств на протяжении веков для всех, кто страдал от ангин и кашля, — слизистая эссенция улиток. Фактически некоторые люди были настолько удовлетворены результатами, что добавляли слизистый пенистый сок этих существ в ухо, чтобы избавиться от болей.

Собачьи фекалии от боли в горле

В книге «Популяризация медицины» (XVII-XIX) говорится о том, что в какой-то момент врачи выдвинули «блестящую» идею назначить больным ангиной лекарство, в составе которого находились сухие собачьи фекалии. Стоит ли говорить, что идея с треском провалилась?