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Подборка смешных пранков за июнь 2019 

Рамблер 1 час назад
Подборка смешных пранков из интернета за июнь 2019 года.
Пранк (англ. "Prank") переводится с английского как шалость, шутка, разыгрыш. Пранкеры чаще всего заранее готовят розыгрыш для своих близких (а иногда и совсем не для близких) людей, устанавливают камеру и терпеливо ждут свою жертву. Зачастую пранкеры действуют в команде с другими пранкерами. Коллективные разыгрыши обычно выходят наиболее смешными.
Цель пранка — поржать над реакцией жертвы.
Так же распространенным видом пранков являются телефонные звонки. Телефонные пранкеры обычно звонят известным людям и стараются вывести их из равновесия. Разговор естественно записывается на диктофон, чтобы в дальнейшем попасть в Сеть.
Безумный мир , Видео
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