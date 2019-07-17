Подборка смешных пранков за июнь 2019

Подборка смешных пранков из интернета за июнь 2019 года.

Пранк (англ. "Prank") переводится с английского как шалость, шутка, разыгрыш. Пранкеры чаще всего заранее готовят розыгрыш для своих близких (а иногда и совсем не для близких) людей, устанавливают камеру и терпеливо ждут свою жертву. Зачастую пранкеры действуют в команде с другими пранкерами. Коллективные разыгрыши обычно выходят наиболее смешными.

Цель пранка — поржать над реакцией жертвы.

Так же распространенным видом пранков являются телефонные звонки. Телефонные пранкеры обычно звонят известным людям и стараются вывести их из равновесия. Разговор естественно записывается на диктофон, чтобы в дальнейшем попасть в Сеть.