Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему золото скифов не отдают России 

Рамблер 36 минут назад
В 2014 году в Амстердам привезли выставку «Золото скифов» из Крыма. Когда срок подошёл к концу, власти Нидерландов задержали экспонаты, которым уже более 2 000 лет, поскольку решили передать их Украине. Большую часть уникальных артефактов предоставил музей Бахчисарая, в котором сейчас осталось всего 11 витрин. Россия решение оспорила, но суд затягивает процесс. Что будет с золотом скифов и кому в итоге оно достанется?
Безумный мир , Вещи , Видео , Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему подделки называют «липой»2
Сумасшедшие медицинские процедуры в истории
Как Сталин участвовал в вооруженных налетах18
Можно ли следить за человеком через веб-камеру3
Невиданные гиганты, найденные на картах Google Maps7
Видео
10:49
Вещи из СССР, которые у вас купят за крупную сумму
Вещи
02:04
Что означают эти наколки на зоне
Истории
00:54
Судьба российских солдат, оставшихся в Афганистане
Люди
02:37
Почему золото скифов не отдают России
Безумный мир Вещи
02:01
Почему воры в законе отращивают ноготь на мизинце
Люди
00:31
Россияне увидят последнее лунное затмение
Места
03:16
Трагедия «11 сентября» могла повториться в Сочи
Истории
00:45
Дворняга похитила бойцовского пса
Безумный мир
10:08
Невиданные гиганты, найденные на картах Google Maps
Безумный мир
10:13
Животные, которые создали ученые
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение