Почему золото скифов не отдают России

В 2014 году в Амстердам привезли выставку «Золото скифов» из Крыма. Когда срок подошёл к концу, власти Нидерландов задержали экспонаты, которым уже более 2 000 лет, поскольку решили передать их Украине. Большую часть уникальных артефактов предоставил музей Бахчисарая, в котором сейчас осталось всего 11 витрин. Россия решение оспорила, но суд затягивает процесс. Что будет с золотом скифов и кому в итоге оно достанется?