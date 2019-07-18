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Гусям-белорусам запретили жениться 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В белорусском городе Минск двум гусям запретили сыграть свадьбу. Об этом сообщает информационный портал Tut.by.
Житель города по имени Андрей захотел поженить двух своих гусей — самца Харвистера, который проживает с ним в квартире, и самку Кришну с дачи. По его словам, гусак часто приезжает в гости к Кришне, и «они вместе очень хорошо себя чувствуют». Подписчики в социальных сетях посоветовали ему провести птичью свадьбу.
Андрей написал заявление в Минский городской исполнительный комитет с просьбой провести выездную регистрацию пары в Лошицком парке. Однако власти Минска отказали ему, сославшись на то, что для церемонии требуется заявление от самих жениха с невестой, которые должны быть гражданами страны. Помимо этого чиновники указали, что гуси не могут жениться, согласно семейному кодексу Белоруссии, в котором сказано что брак — это добровольный союз мужчины и женщины.
Хозяин гусей не отказался от своей идеи и собирается провести торжество в одном из клубов города 28 июля.
В июле 2017 года мэр итальянского города Понтироло-Нуово запретил использовать собак, чтобы подносить обручальные кольца во время свадебной церемонии. Он заявил, что животные могли бы присутствовать в здании только на поводках и в намордниках.
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