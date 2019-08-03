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Создан эмбрион в результате скрещивания обезьяны и человека 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Группа исследователей из США и Испании создали эмбрион-химеру из ДНК-клеток человека и объзьяны. Об этом сообщает издание El Pais.
В ходе исследования в эмбрионы животных вводились стволовые клетки человека. Для того, чтобы выращивать впоследствии новые органы для трансплантации.
В результате получился гибрид человека и обезъяны. Но на свет эмбрион так и не появился, потому что учеными было принято решение остановить научный процесс.
Издание El Pais приводит слова Мурсии Эстрелью Нуньеса, биолога и проректора по исследованиям Католического университета, который отметил, что главной целью этого исследования было то, что ученые хотели понять, смогут ли создать человеческий орган, который будет пригоден для пересадки.
Безумный мир
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