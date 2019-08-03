Создан эмбрион в результате скрещивания обезьяны и человека

Группа исследователей из США и Испании создали эмбрион-химеру из ДНК-клеток человека и объзьяны. Об этом сообщает издание El Pais.

В ходе исследования в эмбрионы животных вводились стволовые клетки человека. Для того, чтобы выращивать впоследствии новые органы для трансплантации.

В результате получился гибрид человека и обезъяны. Но на свет эмбрион так и не появился, потому что учеными было принято решение остановить научный процесс.

Издание El Pais приводит слова Мурсии Эстрелью Нуньеса, биолога и проректора по исследованиям Католического университета, который отметил, что главной целью этого исследования было то, что ученые хотели понять, смогут ли создать человеческий орган, который будет пригоден для пересадки.