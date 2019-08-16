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Почему птицы попадают в самолеты 

Рамблер 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как часто из-за птиц происходят неприятные инциденты с самолётами. 15 августа лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии» приземлился на кукурузном поле из-за возгорания двигателя. Причиной возгорания стало попадание птицы. Кто отвечает за отсутствие птиц в районе аэродрома? Как отпугивают пернатых от взлётно-посадочной полосы? Что делают пилоты, когда понимают, что в двигатель попала птица? Ролик рассказывает о секретах лётчиков.
Безумный мир , Видео , Уральские авиалинии
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