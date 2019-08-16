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Животные, занявшие руководящие посты 

Рамблер 48 минут назад
Видео рассказывает о странных случаях, когда на руководящие посты избирались животные. В 1981 году мэром города Санола в штат Калифорния стал Боскуо-Рамос, чёрный пёс, помесь черного лабрадора и ротвейлера. Боско-Рамос умудрился обойти двух других кандидатов-мужчин и за 13 летний срок принял участие в десятках новостных выпусков, телепередач и игровых шоу. Популярность мэра была такой огромной, что после его смерти в городке поставили памятник легендарному псу. Смотрите ролик и узнайте о других животных, которые занимали важные посты.
Безумный мир , Видео
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