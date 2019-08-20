Американцы устроили скандал из-за лаврового листа в тарелке

Пользователи Twitter пожаловались в соцсети на ресторан Chipotle, в котором им подали блюдо с лавровым листом.

Оказалось, американцы не знают о том, что лавровый лист используют в блюдах для пряности и аромата.

@ZebitasMartinex

Так, возмущенные пользователи Сети писали, что «никогда больше не будут приходить» в Chipotle, потому что им в тарелки «положили лист будто с дерева».

Пользователи Сети из других стран в ответ на публикации стали объяснять американцам кулинарные свойства лаврового листа, однако вскоре им стало понятно, что «американцы ничего не слышали о специях».

Удивленные европейцы возмущались такой кулинарной неосведомленностью жителей США.