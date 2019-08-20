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Американцы устроили скандал из-за лаврового листа в тарелке 

Рамблер 7 часов назад
Пользователи Twitter пожаловались в соцсети на ресторан Chipotle, в котором им подали блюдо с лавровым листом.
Оказалось, американцы не знают о том, что лавровый лист используют в блюдах для пряности и аромата.
@ZebitasMartinex
Так, возмущенные пользователи Сети писали, что «никогда больше не будут приходить» в Chipotle, потому что им в тарелки «положили лист будто с дерева».
Пользователи Сети из других стран в ответ на публикации стали объяснять американцам кулинарные свойства лаврового листа, однако вскоре им стало понятно, что «американцы ничего не слышали о специях».
Удивленные европейцы возмущались такой кулинарной неосведомленностью жителей США.
Безумный мир , Видео
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