Настойчивая утка вернула потерю с третьей попытки

На видео попало милое происшествие, главной героиней которого стала ответственная мускусная утка. Утка прогуливалась по небольшому оврагу, когда мальчик, шедший мимо, уронил шлёпанец. Утка схватила обувь клювом и попыталась подняться по стенкам обрыва, чтобы отдать мальчику шлёпанец. С первого раза птице это не удалось, но она проявила настойчивость и предприняла вторую попытку. Но и на этот раз её постигла неудача. С третьего раза утка всё-таки смогла передать мальчику обувь.