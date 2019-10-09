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Настойчивая утка вернула потерю с третьей попытки 

Рамблер 2 часа назад
На видео попало милое происшествие, главной героиней которого стала ответственная мускусная утка. Утка прогуливалась по небольшому оврагу, когда мальчик, шедший мимо, уронил шлёпанец. Утка схватила обувь клювом и попыталась подняться по стенкам обрыва, чтобы отдать мальчику шлёпанец. С первого раза птице это не удалось, но она проявила настойчивость и предприняла вторую попытку. Но и на этот раз её постигла неудача. С третьего раза утка всё-таки смогла передать мальчику обувь.
Недавно «Рамблер» рассказывал историю о собаке, которая не дала продать воспитавшую ее корову.
Безумный мир , Видео
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