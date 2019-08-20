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Оптическая иллюзия запутала пользователей Сети 

Рамблер 7 часов назад
В Сети популярность набирает видео со странным существом. Мнения пользователей разделились. Часть считает, что на кадрах можно увидеть ворона, а остальные уверены, что это кролик.
Изначально ролик был размещен в Twitter-аккаунте Imgur, а затем его перепостил популярный пользователь Dan Quintano. Ролик стал вирусным и набрал более 20 тысяч лайков.
"Кролики любят, когда их гладят по носу", — так Dan Quintano подписал ролик.
Однако пользователи Сети вдруг стали писать, что не понимают, где на этом видео кролик. Удивленные люди заявляли, что видят на кадрах черную птицу.
«Я вроде бы вижу ворона, которого выставляют за кролика, но черт его знает», — размышлял один из пользователей соцсети.
Безумный мир , Видео
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