Оптическая иллюзия запутала пользователей Сети

В Сети популярность набирает видео со странным существом. Мнения пользователей разделились. Часть считает, что на кадрах можно увидеть ворона, а остальные уверены, что это кролик.

Изначально ролик был размещен в Twitter-аккаунте Imgur, а затем его перепостил популярный пользователь Dan Quintano. Ролик стал вирусным и набрал более 20 тысяч лайков.

"Кролики любят, когда их гладят по носу", — так Dan Quintano подписал ролик.

Однако пользователи Сети вдруг стали писать, что не понимают, где на этом видео кролик. Удивленные люди заявляли, что видят на кадрах черную птицу.