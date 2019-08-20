Сколько лет самому старому домашнему животному

Видео рассказывает о самом старом на сегодняшний день домашнем питомце. Это черепаха Томми, живущая в Великобритании. Её хозяйка Шейла Флорис рассказывает, что родилась Томми в 1898 году, то есть сейчас ей 121 год. Когда черепахе было 11 лет, её купила бабушка Шейлы всего за 1 фунт. Женщина уверяет, что Томми — покладистый питомец, не доставляющий забот, который спит с осени по апрель. По её словам, за 62 года, что она ухаживает за черепахой, той ни разу не понадобилась помощь ветеринара.