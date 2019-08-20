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Британцев возмутило «неправильное» заваривание чая 

Рамблер 4 часа назад
Журналистка из Лондона Холли Харли опубликовала в Twitter видео с необычным способом заваривания чая.
"Мой бойфренд сделал худшее видео в мире", — так женщина подписала свою публикацию.
Ролик возмутил британцев, которые посчитали такой способ "национальным позором". За несколько дней видео набрало более 2,5 млн просмотров и тысячи лайков.
Все дело в том, что на ролике в чашку в начале кладут две ложки сахара, затем наливают кипяток, затем молоко, а только в конце помещают в жидкость чайный пакетик. Британцы немедленно возмутились неправильному порядку и грубому нарушению правил заваривания чая.
"Пожалуйста скажите, что это было немедленно вылито в раковину", — комментировали пользователи Twitter.
Пользователям, которые не понимали, в чем причина всей "шумихи" вокруг простого видео британцы объяснили, как на самом деле следует заваривать чай.
Так, оказалось, что по английским правилам сначала в чашку помещается чайный пакетик и сахар, затем наливается кипяток, и только после него молоко.
Комментарии17
Безумный мир , Видео
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