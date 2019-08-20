Британцев возмутило «неправильное» заваривание чая

Журналистка из Лондона Холли Харли опубликовала в Twitter видео с необычным способом заваривания чая.

"Мой бойфренд сделал худшее видео в мире", — так женщина подписала свою публикацию.

Ролик возмутил британцев, которые посчитали такой способ "национальным позором". За несколько дней видео набрало более 2,5 млн просмотров и тысячи лайков.

Все дело в том, что на ролике в чашку в начале кладут две ложки сахара, затем наливают кипяток, затем молоко, а только в конце помещают в жидкость чайный пакетик. Британцы немедленно возмутились неправильному порядку и грубому нарушению правил заваривания чая.

"Пожалуйста скажите, что это было немедленно вылито в раковину", — комментировали пользователи Twitter.

Пользователям, которые не понимали, в чем причина всей "шумихи" вокруг простого видео британцы объяснили, как на самом деле следует заваривать чай.

Так, оказалось, что по английским правилам сначала в чашку помещается чайный пакетик и сахар, затем наливается кипяток, и только после него молоко.