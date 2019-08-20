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Девушка проехалась обнаженной на кузове 

Lenta.ru 2 часа назад
Его публикует Daily Mail.
Инцидент произошел на испанском острове Ибица. На появившихся в сети кадрах видно, как голая девушка лежит на красном движущемся суперкаре и пританцовывает в такт музыке. За рулем машины сидит молодой человек. Позже через открытую крышу девушка залезает в салон автомобиля, но продолжает стоять, оперевшись руками на лобовое стекло.
Несмотря на то, что лица обоих хорошо видны на ролике, их личности все еще не установлены. После надлежащего расследования пару могут оштрафовать на 458 фунтов стерлингов (37 тысяч рублей) за опасное вождение.
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