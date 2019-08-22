Кошка оплошала на глазах хозяйки

Героиней этого ролика стала кошка, которая последовала примеру котёнка, но не смогла из-за габаритов протиснуться сквозь прутья решётки. Видео сделала хозяйка пушистой питомица. На кадрах видно, как через прутья без проблем проходит котёнок, а за ним следует кошка. Но для взрослого животного проход оказался слишком узким, так что кошка застряла в решётке на глазах хозяйки. Похоже, она была всерьёз разочарована таким исходом и вынуждена была дать ходу назад.