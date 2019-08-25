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Собака спасла украинца от самоубийства 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
В украинском Херсоне на улице Карбышева собака спасла мужчину от самоубийства, передает местный портал «Херсонцы».
По данным сайта, мужчина поссорился с супругой и ночью вышел на балкон, чтобы совершить самоубийство. Собака породы чихуахуа в этот момент начала лаять и разбудила женщину, приведя ее на балкон.
Женщина оказала мужу первую помощь, а также вызвала скорую. По словам медиков, они успели «в последний момент». Украинца доставили в больницу.
В апреле в Белоруссии покончил с собой россиянин, проживший в республике 14 лет и столкнувшийся с угрозой депортации в Россию за совершенные им административные правонарушения. Мужчина по имени Виталий проживал в Буда-Кошелевском районе Гомельской области страны. «Его угрожали выслать на десять лет», — сообщила супруга погибшего. У семьи, по ее словам, были финансовые проблемы.
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